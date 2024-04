Svolta alla guida della diocesi di Firenze. Il Papa nomina vescovo un ex missionario

Va in pensione uno degli ultimi ruiniani alla guida di una grande diocesi. Il Papa ha accettato ieri la rinuncia, per raggiunti limiti di età, del cardinale Giuseppe Betori, 77 anni, alla guida dell’arcidiocesi di Firenze. E tra le sorprese c’è anche che al suo posto ha nominato, come nuovo arcivescovo metropolita, un semplice parroco, tra l’altro per quasi 12 anni in Ciad come missionario ‘fidei donum’. Si tratta di don Gherardo Gambelli, 54 anni, nato a Viareggio, ordinato presbitero per la diocesi fiorentina nel giugno 1996 e dal 2023 – dopo aver operato dal 2011 al 2022 nello Stato africano, dov’è stato anche cappellano in carcere – parroco della Madonna della Tosse nel capoluogo toscano. Betori si congeda dopo quasi sedici anni da arcivescovo di Firenze.