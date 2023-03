Superenalotto: centrato il '6' da 73 milioni di euro. Prima volta con una giocata online

Supernealotto: il 16 febbraio 2023 centrato il 6 da record. Una ricevitoria (Calavita)

Roma, 25 marzo 2023 - Centrato il 6 con jackpot da 73 milioni di euro al Superenalotto. Per la prima volta la vittoria del montepremi arriva da una giocata effettuata online e - segnala Agipro - si tratta della più alta mai avvenuta in Italia su un sito di gioco.

I numeri vincenti di oggi (concorso n.36) sono: 4 15 26 27 72 82, numero jolly 89, numero superstar 12. In questa stessa estrazione a Olbia (Sassari), presso il punto vendita di via Peruzzi 24, è stato centrato un '5 Stella' da 442.216,50 euro e un '5' da 17.688,66 euro, grazie a una schedina 2 pannelli.

Quello di stasera è il secondo '6' del 2023: il primo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco. Dopo un'assenza di quasi due anni, infatti, è stato messo a segno un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie a un sistema da 90 schedine ('Una Buona Stella' da 450 euro) per un totale circa di 4 milioni per ogni vincitore.

Con questa sono 127 le vincite con il '6' realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Il jackpot ripartirà da 8,1 milioni di euro.

Come ritirare il premio

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.supernealotto.it uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata come in questo caso è stata effettuata online, spiega agipronews, si dovrà presentare negli stessi uffici la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale.