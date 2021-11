Roma, 23 novembre 2021 - Il Covid avanza anche in Italia e si fa sempre più strada l'idea di un super green pass per vaccinati e guariti. Il governo infatti valuta nuovi interventi, anche sotto la spinta delle Regioni che chiedono provvedimenti per evitare chiusure. "Non deve esserci inerzia - ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ieri sera all'incontro con l'esecutivo -: l'importante è tutelare la sicurezza delle aperture, la continuità delle attività commerciali e imprenditoriali e tutelare chi ha fatto proprio dovere, rispettando richieste dello Stato".

Tra domani e giovedì, dunque, si dovrebbe tenere una cabina di regia e poi un Consiglio dei ministri per decidere quali azioni mettere in campo per contrastare la quarta ondata del virus. Di certo, al momento, c'è solo la notizia dell'anticipo della terza dose: non più sei ma cinque mesi.

Super green pass

Resta invece da chiarire se arriveranno limitazioni per i non vaccinati, il cosiddetto 'super green pass'. Per ottenerlo non basterà più il tampone, ma sarà necessario aver fatto il vaccino o essere guariti dal Covid (le 2G del modello austriaco: 'geimpft', vaccinato, e 'genesen', guarito). Il certificato 'rinforzato' potrebbe scattare quando una regione passerà in zona gialla o arancione, anche se il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha proposto di istituirlo da subito indipendentemente dai colori.

Corsie preferenziali per i vaccinati

L'obiettivo del provvedimento è smuovere quello zoccolo duro di no vax (circa 7,6 milioni di italiani), a cui però non sarebbe preclusa la possibilità di lavorare o di spostarsi. Al contrario il super green pass aprirebbe corsie preferenziali per i vaccinati che potrebbero continuare a frequentare i luoghi di socializzazione, come teatri, cinema e ristoranti. "Se nei prossimi giorni ci saranno restrizioni queste dovranno riguardare solo i non vaccinati, solo gli egoisti. Chi non vuole vaccinarsi dovrà fare casa e lavoro", ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a Tgcom24.

Obbligo vaccinale

Non è al momento al vaglio di Palazzo Chigi l'ipotesi dell'obbligo vaccinale, misura sostenuta da Confindustria e dai sindacati. In settimana, invece, sarà presa una decisione sull'obbligo della terza dose per i sanitari, come ha confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Allo studio c'è anche la possibilità di estendere in seguito l'obbligo anche per altre categorie, come quella dei docenti, delle forze di polizia e di tutto il personale front office, cioè a diretto contatto con il pubblico.

Mascherine all'aperto

Infine si valuta anche l'ipotesi di un ritorno all'uso della mscherina all'aperto per tutti e sul tutto il territorio nazionale, senza aspettare il cambio di colore.