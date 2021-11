Roma, 23 novembre 2021 - Appuntamento con il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. Ieri, come ogni lunedì, i contagi Covid sono scesi nettamente, ma il calo è attribuibile in gran parte al crollo dei tamponi effettuati. Molto probabilmente quindi i dati odierno, che saranno diffusi nel tardo pomeriggio da Ministero della Salute e Protezione Civile, mostreranno una crescita dei nuovi casi. Più significativa sarà la variazione della pressione ospedaliera dopo che, nella giornata di ieri, si è registrato un forte rialzo dei ricoveri e sono aumentati anche i pazienti in terapia intensiva.

Lo strano caso dell'Irlanda: stretta con il 90% di vaccinati

Per quanto riguarda gli ospedali, secondo gli ultimi dati Agenas, i tassi di occupazione di reparti ordinari e rianimazioni sono rispettivamente dell'8% e del 6%, abbondantemente sotto le soglie di allerta. I tassi però stanno aumentando in diverse regioni e preoccupa in particolare il Friuli Venezia Giulia che ha entrambi i valori oltre la soglia e rischia di passare in giallo dalla prossima settimana.

L'Alto Adige anticipa la zona gialla: le restrizioni

E mentre in Germania la situazione peggiora di giorno in giorno, oggi si sono registrati altri 300 morti e le rianimazioni sono quasi piene, in Italia si studiano misure per contenere questa quarta ondata. Dopo l'anticipo della somministrazione della terza dose a cinque mesi dalla seconda, prende piede l'introduzione del super green pass per vaccinati e guariti.

Sono 1.632 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto rilevati a fronte di 19.463 tamponi molecolari e 104.306 antigenici. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 8 decessi; vittime salgono quindi a 11.918 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 22.652: tra questi 365 sono i ricoverati nei reparti non critici e 69 i pazienti nelle terapie intensive.

In Toscana sono 370 i nuovi casi di Covid scoperti dall'analisi di 8.627 tamponi molecolari e 30.153 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività pari all'1%. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 87,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 8.184, +0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 303 (4 in più rispetto a ieri), di cui 45 in terapia intensiva (1 in più).

Non si registra nessun nuovo decesso in Alto Adige, ma la circolazione del virus resta elevata. Nelle ultime 24 ore, su 1.878 tamponi molecolari e 11.349 test antigenici, sono stati individuati 252 casi positivi. Cresce ancora la pressione ospedaliera: i pazienti ricoverati sono 149, due in più rispetto ad ieri. Di questi, 9 sono in terapia intensiva, 81 (2 in più) nei normali reparti ospedalieri e 59 nelle strutture private convenzionate (postacuti). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 8.888 (+242).

L'1,09% dei 22.643 test processati in Puglia ha dato esito positivo: si tratta di 249 nuovi casi, la gran parte dei quali, 83, rilevati in provincia di Taranto. Il bollettino di oggi segnala anche due decessi che portano a 6.878 il totale delle vittime da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 3.948: 151 (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in area non critica, 17 in terapia intensiva e gli altri 3.780 si trovano in isolamento domiciliare.

In Basilicata 37 dei 736 tamponi effettuati hanno dato esito positivo.