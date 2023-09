Storia della strage di Ustica, cosa accadde la sera del 27 giugno 1980. Quarant’anni di indagini

Bologna, 2 settembre 2023 – La strage di Ustica fu colpa di un missile francese. Lo sostiene Giuliano Amato, che in passato è stato presidente del Consiglio e ministro dell’Interno, per citare due tra le più importanti cariche ricoperte in decenni di carriera politica. Amato dà una versione senza condizionali di cosa successe quella notte.

A distanza di 43 anni dal 27 giugno 1980, molti aspetti dell’incidente aereo in cui morirono 81 persone non sono stati ancora chiariti. L’ipotesi più accreditata è che il DC-9, partito da Bologna e diretto a Palermo, precipitato nel mare di Ustica, sia stato abbattuto per errore da un caccia francese o da un missile Nato, che aveva come obiettivo un MiG libico. Ipotesi che la versione di Amato avvalora.

Ma ecco i fatti indiscussi.

Cosa accadde quella sera

Il Dc-9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo con il nominativo radio IH870, scomparve dai radar del centro di controllo aereo di Roma alle 20.59 e 45 secondi del 27 giugno 1980. L'aereo era caduto nel mar Tirreno, in acque internazionali, tra le isole di Ponza e Ustica. All'alba del 28 giugno vennero trovati i primi corpi delle 81 vittime (77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e quattro membri dell'equipaggio).

Il volo IH870 era partito dall'aeroporto Guglielmo Marconì di Borgo Panigale in ritardo, alle 20.08 anziché alle previste 18.30 di quel venerdì sera, ed era atteso allo scalo siciliano di Punta Raisi alle 21.13. Alle 20.56 il comandante Domenico Gatti aveva comunicato il suo prossimo arrivo parlando con “Roma Controllo".

Il volo procede regolarmente a una quota di circa 7.500 metri. Nessuna anomalia viene segnalata dal pilota. Alle 21.21 un centro radar di Marsala avverte il centro operazioni della Difesa aerea di Martina Franca (Taranto) del mancato arrivo a Palermo. Partono le operazioni di soccorso.

Alle 7.05 del 28 giugno vengono avvistati i resti del DC 9. Nelle ore successive verranno recuperati i corpi di 39 passeggeri, qualche bagaglio e i resti dell’aereo.

40 anni di indagini (in sintesi)