Ustica, no comment dall’Eliseo alle parole di Amato. Tajani: “E’ la sua versione”

Roma, 2 settembre 2023 – Le parole dell’ex presidente Giuliano Amato hanno inevitabilmente dato un nuovo grande scossone alla verità sulla strage di Ustica. Amato ha sollecitato le scuse di Macron, dopo aver affermato che il Dc9 venne colpito da un missile francese, causando 81 vittime innocenti.

Ma dall’Eliseo è arrivato un secco no comment. “Non abbiamo commenti da fare”, ha risposto il servizio stampa.

"Bisogna verificare quello che è successo, questa è la versione dell'ex presidente del Consiglio, vedremo. È una sua versione e non c'è da commentare”, è la replica laconica del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. “C'è stato un processo, non si può commentare un'intervista, vedrà la magistratura - ha aggiunto a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio -, che indagherà su quello che è successo, bisognerà fare chiarezza”. “Giuliano Amato è una persona che ha avuto grande importanza ma ora è un privato cittadino”, ha concluso.

Sul caso è intervenuto anche il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, che ha dichiarato: “Le affermazioni di Giuliano Amato sulla strage di Ustica aprono, dopo quarant'anni, scenari veramente inquietanti che impongono il giusto riconoscimento di quegli organi dello Stato che fin dall'inizio cercarono di ricostruire la verità dell'accaduto e le relative responsabilità. Tra questi mi pare doveroso ricordare Paolo Borsellino, a capo della Procura della Repubblica di Marsala”.

Pinelli ha annunciato: “Condividerò con l'intero Consiglio Superiore di valutare l'opportunità di avanzare alla Procura della Repubblica di Marsala la richiesta di rendere accessibili tutti gli atti del procedimento di potenziale interesse di quell'inchiesta”.

“Borsellino - prosegue il vicepresidente del Csm - portò avanti, con la consueta e riconosciuta capacità professionale e rettitudine morale, una delicatissima attività di indagine scontrandosi sovente con reticenze e depistaggi. Basti ricordare la vicenda sul radar di Marsala, come ricostruito meritevolmente dal compianto giornalista Andrea Purgatori”. “Per tali ragioni, condividerò con l'intero Consiglio Superiore di valutare l'opportunità di avanzare alla Procura della Repubblica di Marsala la richiesta di rendere accessibili tutti gli atti del procedimento di potenziale interesse di quell'inchiesta, nonché il compendio documentale delle iniziative portate avanti dal dottor Borsellino all'epoca. Tutto ciò, non solo per dare memoria ancora una volta dello straordinario contributo nell'interesse dello Stato da parte di Paolo Borsellino, ma anche per un dovere di carattere morale nei confronti dei familiari delle vittime, di vedere finalmente riconosciuto il diritto alla ricostruzione - per quanto possibile - della verità storica della tragedia di Ustica”, ha concluso Pinelli.

"Quello che facciamo al Copasir è segreto e non mi permetterei mai di rivelarlo. Amato ha detto delle cose importanti. Noi da sempre chiediamo la desecretazione di tutti gli atti e le pagine non chiare di quegli anni. Amato dice delle cose, in passato ha detto l'esatto opposto”, ha affermato Giovanni Donzelli, vice presidente del Copasir e responsabile organizzazione di Fdi.

“Ci chiediamo - prosegue Donzelli - perchPé Amato oggi dica queste cose, lo spiegherà per bene e spiegherà anche perché in passato ha detto altre cose, ma ben venga quando le persone parlano è una buona notizia e quando ciascuno dice la sua verità è una buona notizia. Il problema è quando le persone stanno in silenzio".