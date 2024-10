Spedizione punitiva fuori dalla discoteca. Botte e coltellate, gravi tre ragazzi

Erano appena usciti da una discoteca quando sono stati aggrediti da una quindicina di coetanei sudamericani. È stata questione di qualche minuto e nel parapiglia è spuntato almeno un coltello con cui i tre ragazzi sono stati lasciati feriti sull’asfalto. Sangue nella notte in via Ostiense, nei pressi di Piramide, zona di movida della capitale. Due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo loro amico, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sono stati accoltellati in vari punti: uno alla schiena, un altro alla spalla e il terzo al fianco sinistro. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. Tra le ipotesi che possa trattarsi di una spedizione punitiva nei confronti dei due fratelli. Una settimana fa pare abbiano avuto un diverbio con dei giovani che non conoscevano dopo una serata in una discoteca della stessa zona. Da chiarire se, quindi, possa esserci un collegamento tra i due episodi e quali siano i motivi alla base di tutto.