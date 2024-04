Sparatoria in piazza dopo i battesimi. Terrore e cinque feriti

Mazzate e spari, scene da far west nel centro di Afragola, popoloso Comune alle porte di Napoli: 5 i feriti, ma il bilancio poteva essere più grave se si pensa che tutto è avvenuto poco dopo la celebrazione di alcuni battesimi nella chiesa di San Giorgio, adiacente al luogo della sparatoria. È la polizia a indagare su dinamica e movente di una vicenda che ha ancora aspetti poco chiari. Tutto è successo a mezzogiorno, in piazza Castello. Sembra che due gruppi familiari, tra i quali vi erano stati degli screzi pregressi, abbiano avuto una lite in un bar. Dalle parole si è passati alle mani. C’è stata prima una rissa a colpi di mazze da baseball e poi una sparatoria. Sarebbero tre i feriti d’arma da fuoco, di cui uno alla gamba e un altro all’addome, il più grave. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite a causa dei colpi inferti, anche alla testa, da corpi contundenti. Pesante il bilancio della sparatoria, anche se – come fa capire il sindaco, Antonio Pannone – poteva essere una strage: "Tutto ciò non è ammissibile".