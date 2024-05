Sindaco trovato impiccato in municipio

Il sindaco di Corte Palasio, Claudio Manara (nella foto), è stato trovato impiccato in municipio ieri dopo le 21. Eletto primo cittadino del piccolo paese da circa 1.500 abitanti a maggio del 2019, aveva 67 anni. Al momento non emergono ulteriori particolari sull’accaduto che ha lasciato sotto choc l’intera comunità locale. Manara, pensionato, si era anche candidato per il bis alla guida di Corte Palasio alle elezioni amministrative in programma alla fine della prossima settimana.