Sfregiata con l’acido dall’ex marito, donna in ospedale ad Agrigento. “Viveva in una comunità protetta”

Palma di Montechiaro (Agrigento), 5 dicembre 2023 – Ustionata al volto con l’acido che l’ex marito le avrebbe gettato in faccia. L’ennesimo episodio di violenza sulle donne è accaduto oggi a Palma di Montechiaro, pochi chilometri a sud di Agrigento. La vittima è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio, nel capoluogo siculo. Non si conoscono ancora le sue condizioni cliniche. L’ex marito, che si è ferito alle mani con la stessa sostanza, è al San Giacomo d’Altopasso, ospedale di Licata.

Secondo i siti locali la vittima, 50 anni, aveva già denunciato l’ex coniuge, 48, da cui era separata da poco, per maltrattamenti. Per questo era stata trasferita in una comunità protetta. Sembra che la donna oggi si sia recata a casa, in via Tiepolo, per prendere alcuni vestiti quando è stata colpita dall'acido sul viso. Da chiarire ancora con esattezza la dinamica degli eventi. L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 13.

Notizia in aggiornamento