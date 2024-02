Segretaria del Partito democratico

Il Partito democratico chiede al governo di adottare misure urgenti dopo l’ennesima strage sul lavoro a Firenze ed è pronto a confrontarsi su questo con l’esecutivo. È quanto emerge dalla segreteria Pd riunita ieri da Elly Schlein. Violenza di genere, politica estera e sicurezza sul lavoro sono tre temi sui quali, già in altre occasione, la segretaria ha chiesto alla premier Giorgia Meloni un confronto, al di là dello scontro quotidiano. "Non basta più il cordoglio, bisogna prendere misure urgenti ed efficaci per la sicurezza sul lavoro. Siamo pronti ad affrontare insieme quella che ormai è una vera e propria emergenza". La leader Pd si è detta "decisa a riproporre il tema all’attenzione del governo", dal momento che Palazzo Chigi "ha gli strumenti per affrontare la questione". Un tema, viene sottolineato, che il Pd intende "affrontare non in maniera pregiudiziale", ma con un approccio pragmatico per provare ad arrivare a delle soluzioni.