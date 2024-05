Scuola, dai banchi alla professione: firmato protocollo tra ministero e Assolavoro

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente di Assolavoro (l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro), Francesco Baroni, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per favorire un maggior collegamento tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro al fine di sostenere e accompagnare le istituzioni scolastiche nella realizzazione di percorsi di orientamento all’occupabilità.

Il Protocollo prevede, in particolare, la condivisione con il MIM dei dati e delle analisi svolte dall’osservatorio statistico Assolavoro DataLab sull’andamento quali-quantitativo del mercato del lavoro in termini di: principali tendenze in atto, prospettive occupazionali, figure professionali e competenze maggiormente richieste dalle aziende. L’obiettivo è quello di agevolare la definizione di contenuti e percorsi utili per un orientamento sempre più coerente con le esigenze del mondo produttivo e del lavoro.

Il Protocollo, inoltre, prevede l’impegno di MIM e Assolavoro a favorire e diffondere, tramite i rispettivi siti istituzionali e in tavoli tematici dedicati, la cultura e l’etica del lavoro, la conoscenza delle regole del mercato, la promozione dell’importanza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e la conoscenza dei principali strumenti di accesso al mondo del lavoro.

“Ringrazio Assolavoro – ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito – e sottolineo come questo accordo consentirà a molti giovani di individuare un percorso coerente con i propri talenti e a trovare in tempi rapidi un’occupazione soddisfacente che li possa realizzare nella loro vita”.

“La Agenzie per il Lavoro Associate ad Assolavoro – ha dichiarato Francesco Baroni, presidente dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore – sono costantemente impegnate in attività di orientamento nei confronti di studenti e famiglie e svolgono un ruolo di facilitatori dell’incontro tra l’Istruzione superiore e il mondo del lavoro e di promotori della formazione professionale, aiutando i giovani a far emergere il proprio talento e ad avere maggior consapevolezza delle opportunità di lavoro e delle competenze utili per poterle cogliere. Oltre la metà delle persone che lavorano tramite Agenzia ha meno di 35 anni, a conferma di come le nostre aziende rappresentino il miglior canale di accesso per i giovani al mercato del lavoro”. “Ringraziamo il ministro Valditara per la particolare e fattiva attenzione che ha sempre dimostrato verso il tema del lavoro – ha aggiunto Baroni –. Collaborare con il Ministero per realizzare sinergie tra istruzione e formazione e mondo del lavoro e creare un sistema di orientamento realmente efficace e basato su dati autorevoli è da sempre una nostra priorità. Pertanto, siamo molto soddisfatti di questo importante Protocollo, grazie al quale Assolavoro e tutte le Agenzie associate potranno ulteriormente contribuire a ridurre la dispersione scolastica e a migliorare l’inclusione lavorativa dei giovani”.

Per agevolare la realizzazione degli obiettivi citati nel protocollo il MIM diffonderà l’intesa attraverso i competenti Uffici scolastici regionali e Assolavoro provvederà ad un monitoraggio annuale delle attività svolte.