Roma, 29 agosto 2020 - Nel mare magnum dell'incertezza che ancora avvolge il ritorno a scuola il 14 settembre, oggi c'è almeno un primo punto fermo. Almeno a livellodi annunci. "Il recupero degli apprendimenti ci sarà, inizierà regolarmente dai primi di settembre (in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole) e proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico, che sono il frutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria vissuto dal Paese. Nessun allarme, dunque». Lo fa sapere, in un nota, il ministero dell'Istruzione.

"La precisazione si rende necessaria a causa di titoli di stampa che lasciano presagire il contrario, anche con riferimento al tema del pagamento dei docenti - si leggesempre nella nota -. Su quest'ultimo punto il ministero ha solo ricordato, citando peraltro la normativa vigente, che dall'1 al 14 settembre si potranno avviare i corsi perché i docenti sono già a scuola per l'attività ordinaria. La nota di chiarimento inviata agli istituti ricorda anche che il recupero degli apprendimenti non è 'un mero adempimento formale', ma nasce dalla 'necessità di garantire l'eventuale riallineamento degli apprendimenti' dato il particolare anno scolastico vissuto da marzo a giugno dai nostri ragazzi".

Riapertura scuole: studenti a piedi

La nota chiude: "Alimentare la narrazione del rifiuto dei docenti di svolgere alcune attività o addirittura di presentarsi al lavoro come sta succedendo in questi giorni, crea solo un danno di immagine alla categoria e turba il sereno avvio dell'anno scolastico gia' caratterizzato da numerose novita' dovute all'emergenza sanitaria".