Scontri tra tifosi della Sampdoria e del Genoa, accoltellato un supporter rossoblu. Devastata la sede degli ultras blucerchiati

Roma, 6 maggio 2024 - Cresce la tensione a Genova tra tifosi della Sampdoria e del Genoa. Dopo gli scontri iniziati ieri sera sono continuati oggi pomeriggio quando un tifoso genoano è stato accoltellato a un braccio e un altro è stato picchiato in un bar di Nervi durante un irruzione di quattro ultrà blucerchiati. Nella rissa scaturita nel locale in via Oberdan i tifosi hanno devastato la struttura e sono stati fermati solo dall'intervento della volanti della polizia. Gli agenti li portati in questura, mentre la vittima con la ferita da taglio è stata portata in codice giallo al San Martino.

La faida tra tifoserie sarebbe nata ieri sera, dopo la partita di Serie B di Marassi tra la Samp e la Reggiana, quando si era sparsa la voce tra i supporter doriani che uno di loro era stato aggredito dai rivali cittadini. Tanto è bastato per scatenare la ritorsione blucerchiata: una ottantina di ultras ha raggiunto piazza Alimonda e ha aggredito alcuni tifosi rossoblù che lì seguivano la sfida del Genoa in trasferta contro il Milan. Ne è scaturita una rissa senza esclusione di colpi durata diversi minuti e sedata momentaneamente solo dagli agenti, che sono riusciti per qualche minuto a dividere i due gruppi. Ma non è bastato perché i supporter sampdoriani si sono riorganizzati e hanno attaccato anche la polizia, danneggiando diversi mezzi e ferendo alcuni agenti. Le immagini degli scontri sono già al vaglio della Digos.

Ma la notte delle vendette non era finita e più tardi sono stati gli ultras rossoblù a cercare rivalsa dell'aggressione in piazza Alimonda: un gruppo probabilmente rientrante dalla trasferta di Milano, saputo degli scontri, ha deciso di attaccare per rappresaglia la sede blucerchiata degli Ultras Tito Cucchiaroni in passo Ponte Carrega a Genova Staglieno. I locali, a quell'ora vuoti, sono stati devastati e una bandiera della Samp è stata incendiata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.