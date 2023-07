Caso Orlandi, la sorella di Emanuela: vi spiego cosa è successo con mio zio Mario Meneguzzi

Roma, 11 luglio 2023 – Caso Orlandi, parla Natalina, la sorella maggiore di Emanuela. E racconta, in una conferenza stampa in diretta Facebook con il fratello Pietro, cosa è successo con lo zio Mario, dopo il servizio di ieri al tg La7. ''Non esiste stupro, è un fatto che risale al 1978, mio zio mi fece solo semplici avances verbali, al momento fui scossa ma finì lì e lo raccontai solo al nostro sacerdote in confessione e al mio fidanzato''. ''Questo – insiste Natalina - fu il rapporto con mio zio. E infatti le nostre famiglie sono unite. Io questa cosa la tenni per me. Poi nell'83 mi hanno chiamato e subii un interrogatorio. Erano cose che sapevano tutti, magistrati inquirenti e investigatori. È finita lì e non portò a nulla'', ha aggiunto. Anche: “Escludiamo avances a Emanuela”.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, con l'avvocato Laura Sgrò

“Macelleria sulla vita delle persone”

“Si è fatta macelleria della vita delle persone”, ha attaccato Laura Sgrò, avvocato della famiglia. Durissimo il fratello Pietro: “Un modo per scaricare sulla famiglia. In Vaticano c’è qualcuno che non vuole parta la Commissione. Faccio un appello a papa Francesco, desidero incontrarlo per parlargli delle carogne che lo circondano”.

“Mio zio era in vacanza con la famiglia”

Racconta Pietro: “Mio zio quel giorno, il 22 giugno 1983, era lontano da Roma, con i figli nel paese dove vanno in vacanza’’. Così Pietro Orlandi nella conferenza stampa. Gli chiedono: avete prove documentali? Risponde: “Ero presente alla telefonata”.

Un giornalista chiede: la notizia però è rimasta segreta per 40 anni. “Ma come si fa a collegarla alla scomparsa di Emanuela?”, incalza l’avvvocato Sgrò.