Gran Sasso, nessuna traccia dell’escursionista disperso: le forze in campo

Pescara, 30 settembre 2024 – Li stanno cercando ovunque, anche oggi. Il 35enne Giorgio Lanciotti di Roseto (Teramo), disperso sul Gran Sasso dal 21 settembre, e il 70enne Italo Basilico di Spoltore (Pescara), scomparso martedì scorso sul Voltigno, nel Pescarese, dov’era andato a cercare funghi.

Le ricerche dell’escursionista

In particolare per l’escursionista 35enne anche oggi, grazie alle condizioni meteo favorevoli, sono in campo le squadre del Soccorso alpino, della Finanza e dei vigili del fuoco.

Una sequenza video mostra l’elicottero di EliAbruzzo con a bordo due tecnici del Cnsas. “Grazie al supporto dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e della presidenza della Regione Abruzzo – informa il Soccorso alpino – è stato possibile sorvolare più da vicino diverse zone del Corno Grande. Le ricerche non hanno restituito evidenze”.

Destini incrociati

L’escursionista aveva parcheggiato l’auto nella zona di Cima Alta, a circa 1.600 metri di quota nei pressi di un camping, e si era incamminato verso la cima orientale del Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti. A lanciare l’allarme erano stati i familiari.

Basilico è scomparso il 24 settembre mentre cercava funghi nel territorio comunale di Villa Celiera (Pescara). Ad allertare i soccorsi era stato il fratello, che era con lui e che, all’improvviso, non l’ha più visto.