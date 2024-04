Alessandra Ripoli scomparsa a Capaccio Paestum (Salerno), la zia: “Non smetterò di cercarti finché non saprò se questa è una tua scelta”

Capaccio Paestum (Salerno), 15 aprile 2024 – Alessandra Lucia Ripoli, scomparsa a 21 anni da Capaccio Paestum (Salerno) nel giorno di Pasquetta, si è lasciata dietro il dolore della famiglia e tanti interrogativi. L’ultima traccia è sui social, su Instagram il 1 aprile ha pubblicato una storia da Napoli, dov’era diretta. Poi avvistamenti, l’ultimo al Bivio di Santa Cecilia, a Eboli.

“Dobbiamo cercarla, mia figlia va aiutata”, sono state le parole consegnate dal padre Silvio al Corriere di Salerno.

Occhi chiari, capelli lunghi scuri, tatuaggi su polsi e gambe. Riconoscibile dai tatuaggi, “ha un veliero sul polpaccio e una rosa grande sulla mano oltre ad altri sono ben visibili...”, scrive la zia Francesca su Facebook. Prima poche parole che hanno il suono di una preghiera: “Forza, forza, condividete”. Il post rimanda a un sito locale che parla dell’ultimo avvistamento. Sull’avambraccio Alessandra ha tatuata la frase, “è tutto un forse”.

Si parla di altri allontanamenti in passato ma questa volta i familiari si sono preoccupati. Sulla scomparsa indagano i carabinieri. Si è mobilitata anche l’associazione Penelope, tanti i messaggi sui social. “Sta attraversando un momento di difficoltà”, scrive l’associazione scomparsi su Facebook.

Commoventi le parole della zia Francesca. Che racconta di Alessandra da piccola: “Quella bambina che con le scarpette rosse piccole piccole ha dato i primi passi stringendo le mie mani. Quella bambina che con i suoi primi dentini mi ha fatto due buchi in faccia e ad oggi ancora ridi quando te lo racconto. Quella bambina che oggi è una donna e decide lei cosa farne della sua vita ma deve sapere che la amiamo, tutti”. Poi la chiama con i nomignoli di famiglia: “Beki, danda, se non dai notizie io li elenco tutti e sai non ci sarà posto dove non cercheremo, e io non la smetterò, finché non saprò se questa è una tua scelta oppure no”.