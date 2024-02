Al Bano su Ylenia, occhi lucidi e voce strozzata: figlia amatissima, indipendente e ribelle. “Una ferita che non si chiuderà mai”

Roma, 12 febbraio 2024 – Una ferita che non si chiuderà mai. Un brivido che attraversa l’anima. Con queste parole, gli occhi lucidi e un groppo in gola, Al Bano è tornato a parlare di Ylenia, la primogenita scomparsa a New Orleans trent’anni fa. Lo ha fatto ieri in tv ospite di Verissimo, con Silvia Toffanin. Che è partita dall’ultima telefonata tra padre e figlia, il 1 gennaio 1994.

Al Bano con la figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans trent'anni fa

Il dolore di Al Bano per Ylenia

Sono passati trent’anni dall’ultima telefonata tra Al Bano e la figlia Ylenia, era il 1 gennaio 1994. “Quando sento il suo nome – confessa il cantante – provo un brivido nell’anima. Non riesco ancora a parlarne. Sempre quella maledetta ferita che purtroppo non si chiuderà mai. Porto la mia croce, io so dov’è mia figlia perché lo sento. E so che prima o poi la incontrerò di nuovo, toccherà anche a me”.

Le parole di Al Bano dedicate a Ylenia nel libro

"Ylenia è stata per me un sogno, un grandissimo amore. E lo sarà per sempre. Era una figlia straordinaria bella, intelligente, fantasiosa e affettuosa ma anche tremenda, aveva un carattere forte indipendente. A volte ribelle ma proprio perché straordinariamente ricca dentro, vogliosa di affermarsi. Aveva una carica vitale irresistibile. Vedevo me stesso in quella ragazzina, anch’io lottavo perché sognavo grandi cose. E mi sentivo orgoglioso e ancora più legato a lei. Con Ylenia se ne è andata una parte della mia vita”.

"Era maggiorenne, non potevo fare di più”

Poi il cantante, visibilmente turbato, riprende il racconto da studio. “Io ho sbagliato con lei... Perché quella volta che mi disse, voglio andare in Belize perché ho intenzione di fare un libro sugli homeless, sui senzatetto... Ma era maggiorenne, non potevo fare di più”. Provò a dirle di no, si sentì rispondere che era troppo borghese.