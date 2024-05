Scomparsa da 5 giorni, chiuso anche il profilo Fb

LANCIANO (Chieti)

Quinto giorno di ricerche in Abruzzo di Milena Santirocco, maestra di ballo e di fitness di 54 anni, di Lanciano, scomparsa nel nulla da domenica scorsa: dopo avere pranzato con i figli la donna è uscita in auto per fare una passeggiata a Torino di Sangro e non ha fatto più rientro a casa. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Chieti, vedono in campo, oltre ai Vigili del Fuoco, tutte le forze dell’ordine, unità cinofile molecolari, i sommozzatori e la Protezione civile. L’auto della Santirocco, una Renault Clio, è stata ritrovata aperta e con una gomma a terra nel parcheggio di Borgata marina di Torino di Sangro, mentre il cellulare della donna – che risultava attivo fino alle 18.30 dello scorso 28 aprile – non si trova: mistero anche sulla cancellazione del suo profilo Facebook poco prima della scomparsa, mentre le ultime foto inviate su WhatsApp a uno dei figli mostrano i resti delle mura ciclopiche a Lago Dragoni.