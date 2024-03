Giornata di disagi per i passeggeri per lo sciopero del personale ferroviario indetto dalle sigle autonome (Cub Trasporti, Sgb e Usb) dalle 21 di sabato alle 21 di ieri. Nessuna azione di ‘raffreddamento’ dal governo. Una media di un convoglio cancellato ogni 3 in partenza o in arrivo. Tutte le imprese ferroviarie sono state interessate allo stop.