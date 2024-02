Sci alpinista italiano muore sulle montagne francesi. Il vignettista Paolo Roasio tradito da una cresta di neve

Roma, 4 febbraio 2024 - Un sci alpinista italiano è morto sulle montagne francesi. Paolo Roasio, 52enni di Verzuolo (Cuneo), è stato vittima di un incidente ieri pomeriggio scendendo lungo i pendii oltre i 2.000 metri della Tête de Fer, nella zona di Larche, pochi chilometri oltre il colle della Maddalena italiano.

La zona è molto frequentata dagli appassionati di escursionismo e scialpinismo. Sfortunatamente Roasio è stato tradito da una cresta di neve che ha ceduto di schianto.

Roasio era impiegato all'Alstom di Savigliano, azienda che produce treni e motrici ferroviarie, ed aveva due grandi passioni: la montagna, vissuta in tutto dagli sci all'escursionismo, e il disegno. La commozione del direttore del Corriere di Savigliano Andrea Giaccardi, per cui da oltre vent'anni Roasio faceva il vignettista: "Siamo addolorati e increduli, i colleghi della redazione sono vicini alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Paolo era una persona speciale, che con pochi tratti di matita sapeva cogliere l'ironia e il pensiero di tutta la redazione in una vignetta".