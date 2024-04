Salerno, tragico incidente nella notte: morti due carabinieri di 25 e 27 anni

Salerno, 7 aprile 2024 – Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna.

Come riferiscono i carabinieri, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio alla stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant'Andrea. A seguito dell'impatto con una Ranger Rover che proveniva dall'opposto senso di marcia, sono morti il carabiniere che si trovava sul lato passeggero e quello che era seduto sul sedile posteriore. Il conducente è stato trasportato ospedale di Eboli in prognosi riservata. Dopo lo scontro la Ranger Rover ha centrato una terza vettura condotta da un 75enne di Campagna ricoverato all'ospedale di Battipaglia in prognosi riservata. La 31enne di Campagna conducente della Ranger Rover è stata portata, insieme alla passeggera 18enne, all'ospedale di Oliveto Citra. Sul posto, per i soccorsi, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I quattro feriti sono ricoverati negli ospedali di Battipaglia, Eboli ed Oliveto Citra.

Dopo la tragedia, arrivano le condoglianze del presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”.

Sgomento e dolore tra le comunità di Eboli e Campagna. Su Facebook, il Nucleo comunale Protezione Civile Città di Campagna esprime il suo cordoglio “alle famiglie dei giovani carabinieri, al Comandante Solimene, ai colleghi della Stazione di Campagna e all'Arma tutta in questo momento di profondo dolore”. Anche sul profilo Facebook del Comune di Eboli parole di vicinanza alle famiglie. “Una città ammutolita dal dolore e dal cordoglio - si legge - per il tragico incidente che ha strappato alla vita due giovani militari dell'Arma dei carabinieri. Ai familiari, alla Compagnia di Eboli e alla Stazione dei carabinieri di Campagna va il nostro pensiero e la nostra preghiera”.