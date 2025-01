Sabotaggi alle ferrovie, indaga l’antiterrorismo

Roma, 25 gennaio 2025 – Sabotaggi contro le ferrovie? Si indaga per terrorismo. Sono i pm dell'antiterrorismo di Roma ad indagare dopo l'esposto presentato dal Gruppo Fs su presunti sabotaggi alla rete ferroviaria avvenuti nelle ultime settimane.

Sabotaggi ai treni? Indaga l'antiterrorismo

L'incartamento, in base a quanto si apprende, è stato assegnato al pool di magistrati che si occupa dei reati e indiagini contro il terrorismo. Il Gruppo Fs, in riferimento a quanto avvenuto nelle ultime settimane, parla nell'esposto di due pagine, depositato alla Digos della Questura di Roma, di "circostanze altamente sospette” fornendo orari e luoghi in cui si sono verificati “alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza”.

Incidenti definiti 'anomali' dalle stesse Ferrovie dello Stato che hanno quindi deciso di rivolgersi alle autorità. "Il Gruppo Fs, alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti", aveva spiegato una nota delle ferrovie lo scorso 15 gennaio.

Secondo Fs qualcosa non torna negli "orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo". L'esposto è stato presentato alla Digos e sarà sottoposto ai magistrati di Roma. L'incartamento è stato trasmesso oggi alla Questura capitolina che poi invierà una informativa a piazzale Clodio.

Ed il 19 gennaio a Montagnana, in provincia di Padova, i tecnici della società ferroviaria hanno scoperto una vecchia catena da bicicletta lanciata sulla linea aerea, sopra il secondo binario della piccola stazione. Il fatto risale alla mattina di giovedì: dopo un paio d’ore il catenaccio rivestito in gomma è stato rimosso dal traliccio, e la società del gruppo Fs ha presentato un esposto. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Se non fosse stato notato e rimosso, il lucchetto avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la linea aerea di alimentazione, con conseguenze sulla circolazione ferroviaria. Il ministero dei Trasporti parla di "sabotaggio".