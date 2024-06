Roma, maxi colpo da Bulgari: 500 mila euro in gioielli. I ladri sono entrati da un buco nel pavimento

Roma, 9 giugno 2024 - Un audace colpo da 500 mila euro in gioielli è stato messo a segno da Bulgari, nella boutique di via Condotti a Roma. Come in un film i ladri hanno fatto un buco nel pavimento in uno dei negozi più chic della Capitale, e si sono dileguati nella notte. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte, ma la polizia giunta sul posto ha trovato solo i segni di scasso.

I malviventi, una volta entrati all'interno della gioielleria attraverso un locale di servizio sotterraneo, hanno frantumato le vetrine in esposizione e hanno rubato i gioielli conservati all'interno.

La polizia scientifica ha effettuato a lungo i rilievi e sono stati chiamati i responsabili dell'esercizio, che hanno stimato il furto attorno al mezzo milione di euro. Secondo gli investigatori il colpo è stato eseguito da 'professionisti del mestiere'.