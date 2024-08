Rivolte anti-immigrati, 400 arresti. E Musk attacca Starmer sui social: "Guerra civile ormai inevitabile"

Mentre continuano nelle strade del Regno Unito i disordini dei gruppi dell’ultradestra alimentati dalle fake news sui social e si temono per oggi nuove e ancora più devastanti proteste in più città, Elon Musk dal suo profilo di X, di cui è patron, ha lanciato a colpi di tweet un attacco contro il premier laburista Keir Starmer e il suo governo destinato ad accendere ancora di più gli animi in una situazione ad altissima tensione. Il tycoon ha parlato di una "guerra civile inevitabile" in Gran Bretagna. I disordini hanno iniziato ad assumere dimensioni impressionanti, con più di 400 arresti compiuti dall’inizio degli scontri seguiti alla strage di bambine a Southport e alla successiva "tempesta" di disinformazione on line. L’esecutivo ha mobilitato oltre 6 mila agenti specializzati per fermare la situazione di caos.