Ritiro emozionale a Lucignano (Arezzo): il dirigente vuole motivare i prof

LUCIGNANO (Arezzo)

È iniziato ieri alla Pieve di Romena in Casentino (Arezzo) il ritiro emozionale voluto dal preside dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Lucignano, Cristiano Rossi, per motivare docenti e personale Ata. "Era un po’ di tempo che avevo l’idea di portare tutto il personale della mia scuola a fare una sorta di ritiro prima dell’inizio delle lezioni – racconta il dirigente –. Romena, dove siamo appena arrivati, è un luogo evocativo, carico di spiritualità laica in cui poter ritrovare un nuovo slancio motivazionale prima dell’inizio delle lezioni e in cui poter investire sul benessere relazionale di tutto il nostro personale".

Il tema individuato per il corso di quest’anno è l’accoglienza, "ma faranno da sfondo gli aspetti legati alla relazione, la costruzione di senso di comunità, la comunicazione e la gestione dei conflitti", aggiunge il preside. Per due giorni il personale scolastico, diviso in tre gruppi eterogenei (in ogni gruppo saranno presenti docenti dei tre ordini, dei vari plessi e il personale amministrativo e ausiliario) sperimenterà con le tre equipe, momenti di ascolto, gioco, attività, funzionali alla costruzione di relazioni di fiducia e di accoglienza, di risoluzione dei conflitti e di costruzione di un comune senso di appartenenza.