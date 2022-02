Roma, 9 febbraio 2022 – Revisione di auto e moto. A un mese dall’attivazione della piattaforma ‘Bonus veicoli sicuri’, sono 23.645 i rimborsi da 9,95 euro in corso di erogazione dalla Motorizzazione civile per compensare gli aumenti delle tariffe scattati dal primo novembre 2021.

Il bonus vale anche per ciclomotori e minibus (fino a 15 posti) nelle officine autorizzate.

Lo fa sapere in una nota il ministero dei Trasporti. "Secondo i dati rilevati il 4 febbraio scorso - scrive il Mit -, hanno presentato domanda 40.918 utenti (40.796 persone fisiche e 122 persone giuridiche) per revisioni effettuate tra il primo novembre e il 31 dicembre 2021. A partire dal primo marzo sarà possibile chiedere il bonus per quelle eseguite dal primo gennaio 2022. Il diritto al rimborso viene certificato in seguito alla verifica sulla regolarità della richiesta ed è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta".

Per richiedere il rimborso, che viene accreditato direttamente sul conto corrente, i cittadini interessati dovranno accedere alla piattaforma ‘Bonus veicoli sicuri’ attraverso l’identità digitale Spid e compilare il modulo disponibile.

