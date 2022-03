Multe e autovelox, il Comune dei record: "Così copro il bilancio con i verbali"

Colle Santa Lucia (Belluno), 1 marzo 2022 - Multe e autovelox. Sindaco Paolo Frena, insegnante, primo cittadino di Colle Santa Lucia al quarto mandato. Siete i primi in Italia. L'ultimo report di Openpolis certifica: più di 3.160 euro pro capite. Tutti gli indisciplinati passano da lì?

“No no, l'autovelox è stato collocato sul passo Giau, che collega Colle Santa Lucia con Cortina d’Ampezzo. L'abbiamo messo tre anni fa. Non è una vessazione contro i cittadini ma contro chi usa quella strada in modo improprio. In particolare i motociclisti. È lungo una provinciale data in gestione a Veneto strade“.

“Il Comune. Perché abbiamo chiesto noi di installare l'autovelox. In quel punto ci sono attività ristorative disturbate dall’uso improprio della strada. Nonostante l’autovelox e il limite dei 50, i motociclisti soprattutto sfrecciano, qualcuno arriva ai 150 all'ora. Questo è il dato. Siamo un piccolo paese di 360 abitanti, anche per questo abbiamo il record“.