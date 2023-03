Ragazza Down, niente Maturità Genitori e governo contro il liceo "Nina deve poter fare l’esame"

I suoi genitori si sono battuti per tre anni perché Nina Rosa Sorrentino, 19 anni, con la sindrome di Down, sostenesse quest’anno l’esame di maturità al liceo Sabin di Bologna, indirizzo Scienze umane. Per potersi poi iscrivere a un corso breve all’università e diventare insegnante di danza nelle scuole materne o elementari, dato che fu proprio un’esperienza come quella che da bambina le cambiò la vita regalandole la passione per il ballo. Ma il consiglio di classe, all’unanimità, ha detto no: per lei il percorso necessario per arrivare al diploma sarebbe stato troppo "stressante". Così, lo scorso 14 marzo, esattamente un giorno prima che i giorni di frequenza potessero essere tali da farle comunque ottenere la "certificazione di competenze" prevista a fine anno al posto del diploma, i genitori di Nina hanno decisa di ritirarla da scuola. Ora, dopo l’articolo uscito sul Corriere di Bologna, hanno già fissato per oggi vari appuntamenti con scuole che si sono offerte, se non proprio di dare un posto alla loro figlia, almeno di aprire un confronto con loro per valutare le opzioni possibili per permetterle di ottenere il diploma. "O almeno di provarci – sottolinea papà Alessandro –: non chiediamo certo che le...