"Raga, aperitiviamo stasera?". Parole e locuzioni dei giovani, arriva il glossario per capirli Un gruppo di studenti dell'università Lumsa di Roma ha raccolto più di mille parole informali utilizzate dai giovani, noto come "giovanilese". Questo linguaggio, influenzato da pubblicità, cinema e social media, si caratterizza per troncamenti, forestierismi e forme dialettali.