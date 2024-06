Premier danese picchiata. L’aggressione al mercato

La primo ministro danese Mette Frederiksen è stato aggredita e presa a pugni ieri a Copenaghen da un uomo che è stato poi arrestato. Secondo quanto riferito dai media locali, l’incidente è avvenuto al mercato. Frederiksen "si è detta choccata" per quanto accaduto. Il suo ufficio politico non ha fornito ulteriori dettagli. Anche la polizia della capitale danese, pur confermando l’aggressione, non ha fornito elementi né sul movente, né sull’identità dell’aggressore della premier.