Positivi e ricoveri in calo: "Ma immunizzazione flop"

Il monitoraggio settimanale

del Covid segnala un calo dell’incidenza e ricoveri. "Dati in leggero miglioramento che forse non rispecchiano l’attuale situazione. Molti italiani pur sintomatici non eseguono il tampone. Poi c’è il nodo vaccini: nonostante gli Open Day non si è raggiunto il tasso tale da assicurare uno stato di protezione immunologica soprattutto negli anziani e nei pazienti più fragili, che rimangono i più a rischio di malattia grave". Lo afferma Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit