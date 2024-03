Pose da modella in scenari da urlo

Eleonora Bertoli, 27 anni, vola su Instagram, dove la seguono in quasi 2 milioni di persone. Sul social condivide foto nella natura o in diverse parti del mondo, tra i cavalli di Chicago e i cammelli del Marocco. Ha iniziato la carriera da influencer nel 2019, dopo essere stata iscritta due anni all’università di Bologna. Ha raccontato nel 2018 di averlo fatto "come molti senza un vero obiettivo, ma più che altro per una reazione a una situazione di cyberbullismo di cui preferisco non parlare". Nella stessa intervista, avvertiva: "L’importante è sfruttare il potenziale dei social, ma con un minimo di responsabilità".