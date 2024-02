Pescara, minaccia di lanciarsi dal balcone. Da oltre 18 ore un negoziatore della polizia tenta di dissuaderlo

Pescara, 29 febbraio 2024 - Un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto da oltre 18 ore, mentre senza sosta un negoziatore della polizia tenta di dissuaderlo. Non si conoscono le ragioni per cui l'uomo ieri pomeriggio poco dopo le 14 è prima salito sul davanzale del balcone che affaccia in via Latina, poi si è spostato su quello che affaccia su via Rieti, al quinto piano di un palazzo. Con lui c'è il suo cane.

Ieri sera i Vigili del Fuoco per scongiurare la tragedia hanno montato un gonfiabile sotto al palazzo. Sul posto anche 118, polizia di Stato e locale. Il negoziatore gli sta parlando da una finestra di un'area condominiale poco distante, ma fino ad ora ogni tentativo è stato vano.

Sotto, in strada è stato chiuso un tratto di via Rieti, alle auto e ai passanti, per evitare il via vai di curiosi. La strada è però in una zona centralissima della città dove si trovano anche molti uffici, e l'emergenza sta causando non pochi problemi.