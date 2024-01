Perego operata. Scoperto tumore al rene: "La prevenzione salva"

Una foto su Instagram, la flebo sopra un letto di ospedale. Cose che chi frequenta i profili dei personaggi amati non vorrebbe vedere. E sotto, il commento che non vorrebbe leggere: "Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia". Paola Perego operata per un tumore a un rene. La notizia stupisce chi l’ha vista in onda solo qualche giorno fa, i colleghi, persino gli amici. L’esistenza e i suoi temporali improvvisi, i lampi nel cielo sereno. E valga per tutti, come scrive lei: "È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita". Cinquantasette anni, più di 70 programmi televisivi alle spalle, due nipoti, l’amore per il marito Lucio Presta che resiste intatto dal 2000 dopo la fine della relazione da rotocalco con il calciatore Andrea Carnevale, padre della figlia Giulia. Conduttrice, mamma, nonna. L’amore per l’indipendenza: "Piuttosto mi spacco la schiena ma i pesi li porto io senza dovere aspettare mio marito". Il sogno di una chiacchierata con Oprah Winfrey: "Così generosa, così sola". Le piovono addosso messaggi di affetto e solidarietà, da Alberto Matano a Mara Venier, da Antonella Clerici a Simona Ventura, sua compagna nella conduzione di ’Citofonare Rai2’. "Dai dai dai dai... ce la fai... ce la fai", scrive Barbara D’Urso. Lorella Cuccarini e Paola Turci la abbracciano e si stringe a lei anche il danzatore Angelo Madonia con il quale ha partecipato all’ultima edizione di ’Ballando con le stelle’, dove è stata definita "arma di seduzione di massa". Un cancro, nessuno aveva colto avvisaglie dietro al sorriso e all’energia. La delicata operazione a cui

è stata sottoposta si chiama nefrectomia parziale, consiste nell’asportazione

di cellule tumorali del rene e nella conservazione della parte sana.