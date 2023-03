Pd, tsunami capigruppo Schlein non tratta: saranno Braga e Boccia La minoranza all’angolo

di Antonella Coppari La minoranza nel Pd esiste ancora? Certo, ma si prepara a fare l’opposizione di Sua Maestà e anche quella solo in casi estremi. La giustificazione – e ciascuno può decidere se crederci o meno – è pronta: prima di ogni altra cosa viene l’unità del partito. In nome dell’unità del partito anche chi non stava con Elly è disposto oggi a formare una minoranza di quelle che per distinguerle dalla maggioranza ci vuole la lente di ingrandimento, quando non a saltare direttamente sul carro del vincitore. Tant’è: questo pomeriggio all’assemblea dei parlamentari di Camera e Senato la segretaria darà la linea, partendo dal voto di domani. I capigruppo sono già decisi: il suo braccio destro, Francesco Boccia, al Senato e la franceschiniana Chiara Braga alla Camera. "Al momento questa è la proposta – mettono le mani avanti nel suo giro – bisogna capire se Base Riformista presenterà un candidato alternativo". Praticamente impossibile. Lo strappo dei 21 lettiani che sabato hanno disertato l’incontro con il presidente Bonaccini (che si trova a fronteggiare il malumore del partito emiliano, degli amministratori locali e dei governatori del Sud che l’hanno sostenuto) è servito al Nazareno a lanciare un messaggio chiaro a Guerini &...