Il passaporto italiano primo nella classifica dei più potenti al mondo

Roma, 20 gennaio 2024 - Il passaporto italiano è in vetta alla classifica dei 'più forti' al mondo, redatta da Henley Passport Index, e basata sul numero dei Paesi a cui i titolari possono accedere senza visto.

Il documento di riconoscimento, previsto in Italia dalla legge e rilasciato ai cittadini italiani, necessario per effettuare viaggi all'estero, è da record consentendo di viaggiare in ben 194 Stati, su 227 in tutto il mondo. In cima alla classifica assieme all'Italia troviamo anche Francia, Germania, Spagna, Singapore e Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento.

La lista infatti è aggiornata regolarmente, e potrebbe subire variazioni. Ad esempio a ottobre Germania, Italia e Spagna erano al secondo posto, mentre la Francia era al terzo insieme al Giappone. Oltre a questi cambiamenti si può dire che l'ultima classifica premia i Paesi europei. Nella top ten attuale ci sono anche Finlandia e Svezia al secondo posto, insieme alla Corea del Sud. Poi al terzo posto ci sono Austria, Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi. Al quarto Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Regno Unito. Seguite da Grecia, Malta e Svizzera. Al sesto posto la Repubblica Ceca e la Polonia, con Australia e Nuova Zelanda. Settimo posto per l'Ungheria, come Canada e Stati Uniti. Poi ottave Estonia e Lituania, seguite da Lettonia, Slovacchia e Slovenia, none. Chiude la top ten l'Islanda.

Tra gli ultimi troviamo l'Ucraina al 32esimo posto, poi la Serbia (37), la Macedonia del Nord (45), il Montenegro (46), l'Albania (48), la Moldova (49), e Bosnia-Erzegovina e Georgia al 50esimo posto. In fondo alla lista Siria, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, Nepal e Territori Palestinesi, Bangladesh e Corea del Nord. L'ultimo è l'Afghanistan con 28 accessi senza visto a Paesi stranieri.