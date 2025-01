Parolaccia in diretta durante il Capodanno Rai. Si scusa anche Sotgiu

Quell’imprecazione pronunciata martedì in diretta, a microfono aperto, a pochi secondi dalla mezzanotte, durante lo show di Capodanno di Rai1, era diventata immediatamente virale sul web, suscitando battute e meme. E spingendo di lì a poco il conduttore Marco Liorni a scusarsi con i telespettatori. In serata è arrivato poi il mea culpa dello stesso Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: "Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce".

Il primo scivolone, durante l’esibizione del gruppo sul palco dell’Anno che verrà a Reggio Calabria, quando si è sentita un’esclamazione fuori campo: "Buon anno... teste di c….!". Poi, a countdown iniziato, la parolaccia pronunciata da Sotgiu verso un fonico: "Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c...!". A stretto giro l’intervento di Liorni: "Volevo scusarmi con pubblico, con chi l’ha sentita e si è sentito un po’ disturbato da questa espressione sconveniente".