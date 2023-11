Papa Francesco: “Ho una bronchite acuta. Ho parlato troppo e mi ha fatto male”

Città del Vaticano, 30 novembre 2023 – Papa Francesco ha una bronchite acuta e, anche oggi, ha rinunciato a leggere il discorso preparato per l'udienza, limitandosi a distribuirlo ai presenti. "Scusatemi, ho parlato troppo e mi ha fatto male", ha confidato ai Membri della Commissione Teologica Internazionale ringraziandoli "di questa visita" e "del vostro lavoro". C'è un bel discorso qui con cose teologiche, ma per come sto io, meglio non leggerlo. Ve lo consegno", ha detto prima di iniziare comunque a parlare a braccio per rimarcare che "uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è 'maschilizzare' la Chiesa". "La Chiesa è donna. E se noi non sappiamo capire cos'è una donna, cos'è la teologia di una donna, mai capiremo cos'è la Chiesa - ha aggiunto -. E questo non si risolve per la via ministeriale, questa è un'altra cosa. Si risolve per la via mistica, per la via reale".

Papa Francesco durante un'udienza generale all'Aula Paolo VI (Ansa)

Bergoglio è poi tornato sulle sue condizioni di salute ricevendo i partecipanti al seminario di 'Etica nella gestione della salute'. "Come vedete sono vivo - ha scherzato -. Il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai (per la Cop28 sui cambiamenti climatici, ndr). Il motivo è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente. Grazie a Dio non era polmonite. È una bronchite molto acuta e infettiva. Non ho più la febbre, ma prendo ancora antibiotici e cose del genere".

Nonostante le difficoltà il Papa ha avuto comunque una mattinata piena di impegni, oltre la media: nove le udienze e per quella con gli organizzatori della Gmg di Lisbona è anche uscito da Casa Santa Marta per andare nell'Aula Paolo VI.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui