Palermo, voto di scambio politico mafioso: arrestato l’esponente di FdI Mimmo Russo

Roma, 9 aprile 2024 – Voto di scambio politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata e corruzione. Sono queste le accuse che hanno portato all’arresto di Mimmo Russo, ex consigliere comunale di Fratelli D’Italia a Palermo. L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Insieme all'esponente di Fdi sono indagati Gregorio Marchese, definito dal gip la “costola” del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e il consulente d'azienda Achille Andò. Per entrambi, accusati a vario titolo di corruzione ed estorsione, sono stati disposti i domiciliari.

L'indagine risale al triennio 2020-2023: secondo i carabinieri tra il politico, che è anche sindacalista, e un faccendiere appartenente alla massoneria, impegnato nella costruzione di un centro commerciale nel capoluogo siciliano, sarebbe esistito un "rapporto di reciproca convenienza". In questo contesto il politico si sarebbe adoperato per "favorire" l'approvazione di una variante al Piano regolatore di Palermo "tesa a modificare la destinazione dei terreni" sui quali avrebbe dovuto sorgere la struttura: da 'verde agricolo' ad 'area commerciale'. In cambio il politico "avrebbe ottenuto", secondo l'ipotesi accusatoria, come contropartita "un cospicuo numero di assunzioni nel centro commerciale da promettere – dicono i militari – a soggetti legati alla criminalità organizzata in cambio del sostegno elettorale della mafia.