"Pagelle brutte? Non fate drammi"

CASSANO MAGNAGO

(Varese)

Un cartello affisso all’ingresso della scuola nel giorno della consegna delle pagelle del primo quadrimestre per ricordare il senso dell’educare. È accaduto alla primaria Parini dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago, in provincia di Varese, su iniziativa di alcune maestre. Arrivando a scuola i genitori hanno infatti trovato affisso all’ingresso un cartello giallo: una breve lettera per mamme e papà con un messaggio chiaro.

"Cari genitori – si legge – avete ricevuto le pagelle dei vostri figli. Ricordate che tra di loro potrebbe esserci un artista che non capisce la matematica, un matematico a cui non interessa la storia, una sportiva che non ama l’inglese… Se i giudizi non dovessero rispettare le vostre aspettative non fatevene un dramma. I vostri figli faranno ugualmente grandi cose nella vita se avrete fiducia in loro. Hanno solo bisogno di essere capiti, spronati e incoraggiati".

Una lezione subito fatta propria della preside, Raffaella Ferrari: "Il voto non è la persona – dice la dirigente –. La scuola per gli alunni deve essere il luogo in cui si impara con serenità: non ha senso preoccuparsi per il voto, come non devono essere ansiosi i genitori che, oggi, invece lo sono troppo".

Rosella Formenti