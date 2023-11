Il padre di Filippo Turetta e l’incontro con i parenti di Giulia Cecchettin. Il legale: “Grande dignità e rispetto reciproco”

Vigonovo (Venezia), 20 novembre 2023 – Due famiglie straziate che si incontrano: il papà di Filippo Turetta e la famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa per mano dell’ex fidanzato.

Durante la fiaccolata di ieri sera a Vigonovo – dove 10mila persone hanno ricordato la studentessa ammazzata a coltellate a pochi giorni dalla laurea – Nicola Turetta ha avvicinato due parenti della ragazza esponendogli il cordoglio e turbamento. “Avrei preferito un altro finale. Lo incontrerò, è sempre mio figlio"

“Il padre di Filippo ha partecipato con me alla fiaccolata e in quell'occasione ha avvinato alcuni parenti di Giulia”, racconta Filippo Emanuele Compagno, il legale del ragazzo arrestato in Germania per omicidio volontario. Un incontro privo di formalismi – racconta l’avvocato – che testimonia ancora una volta la grande dignità dimostrata in questa vicenda dalle due famiglie. Tutto si è svolto nel rispetto reciproco, così come nei giorni precedenti ed anche dopo il ritrovamento di Giulia”.

Il papà di Filippo Turetta (nel riquadro). Il papà e la sorella di Giulia Cecchettin alla fiaccolata di Vigonovo

Filippo: “Portatemi in Italia”

“Non credo che i genitori lo vadano a trovare e così, se non necessario, neppure io andrò in Germania”, sottolinea l’avvocato di Filippo Turetta. Il ragazzo ora si trova in carcere in attesa di essere trasferito in Italia. Quando la polizia tedesca l’ha arrestato in autostrada vicino a Lipsia – a oltre mille chilometri da casa, dopo una fuga durata sette giorni – non ha opposto resistenza. Agli agenti che l’hanno bloccato avrebbe detto: “Portatemi in Italia”.

Attesa l’estradizione: “Ci vorranno 10 giorni”

“Non ho sentito Filippo e neppure chi lo assiste in Germania. Per l'estradizione siamo nel campo delle ipotesi, se ci sarà il rispetto della procedura, e non accelerazioni, ci vorranno una decina di giorni”. A dirlo è l’avvocato Emanuele Compagno, legale di Filippo Turetta.

“Sappiamo che Filippo è stato trovato in grande sofferenza – sottolinea Compagno – è scosso dalla vicenda. Possiamo scervellarci per cercare di capire cosa è passato per la mente di questo ragazzo, ma resta solo il fatto che è stato descritto come un giovane modello, magari insistente nei modi con Giulia ma come lo sono, anche con la messaggistica, i ragazzi di oggi”.

Papà Nicola: “Gli abbiamo dato tutto”

“Siamo ancora sotto shock da quello che ha combinato nostro figlio. Non capiamo come possa essere successa una cosa del genere, porgiamo le massime condoglianze, siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia, perché le volevamo bene”. A fatica, Nicola Turetta ha parlato con i giornalisti uscendo dalla casa di Torreglia, piccolo paese a una ventina di chilometri da Padova.

“Giulia l'abbiamo conosciuta bene. Veniva qua con Filippo ci vedevano. Sembrava una coppia perfetta, nessuno riporterà più Giulia. Siamo molto vicini a questa famiglia, e non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così un ragazzo a cui abbiamo cercato di dare tutto”.