Omicidio Mondovì (Cuneo), preso Sacha Chang: è accusato di aver ucciso il padre e un amico di famiglia

Roma, 18 agosto 2023 - E' finita la fuga di Sacha Chang, il 21enne di origine olandese, affetto da disturbi psichici, che mercoledì scorso a Montaldo Mondovì ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate. I carabinieri lo hanno bloccato nei boschi della zona, dove era fuggito dopo il duplice omicidio.

L'omicidio è avvenuto il 16 agosto nel piccolo paese in provincia di Cuneo che conta poco più di 500 abitanti, nella Valle Corsaglia, al confine tra Piemonte e Liguria. Sacha era lì in vacanza con il padre, e insieme ad alcuni amici dal 10 agosto. Il padrone di casa, il 60enne Lambertus Ter Horst, anche lui olandese, aveva invitato Haring Chainfa Chang, 65 anni, e il figlio a trascorrere qualche giorno nella casa acquistata qualche anno fa nel borgo di Montaldo. Ancora da scoprire cosa ha fatto scattare la furia omicida di Chang, che mercoledì, in procinto di rientrare in Olanda, ha afferrato un coltello da cucina e ha ucciso prima il padre e poi l’amico, accorso per separarli, e ferito in maniera grave e morto non appena arrivato in ospedale. Il 21enne invece era subito fuggito nei boschi.

I carabinieri avevano individuato Sacha già ieri: era stato localizzato da un militare nei boschi ma era riuscito a fuggire. Poi questa mattina gli uomini dell'Arma lo hanno bloccato e arrestato. Il giovane è in buone condizioni di salute e sarà portato prima in caserma poi in ospedale a Mondovì per accertamenti medici.

