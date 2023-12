Omicidio ad Arzachena, 35enne uccide il padre con una bastonata alla testa La tragedia all’esterno di un locale in viale Costa Smeralda: la vittima Giovanni Fresi, orefice di 58 anni, era arrivato sul posto per calmare il figlio che si trovava in forte stato di agitazione. L’uomo è stato arrestato. Ferite anche tre persone, tra cui due carabinieri