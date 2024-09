Olbia, barca a vela dispersa: le ricerche della Guardia costiera. “A bordo due persone esperte”

Olbia, 14 settembre 2024 - Una barca a vela risulta dispersa da ieri sera, venerdì 13 settembre, con due persone a bordo. “Velisti esperti”, li definisce Rosario Morello, capo reparto operativo della Guardia costiera di Olbia che sta cercando l’imbarcazione.

Il percorso dei velisti

Il comandante spiega al telefono con Quotidiano.net: “I due velisti erano partiti da Vibo Valentia il 10 settembre. Oggi dovevano arrivare ad Olbia per partecipare a una regata, lunedì. Erano attesi alle 10 del mattino ma non si sono presentati. L’allarme è stato dato fai familiari”.

Le ricerche della barca a vela dispersa

Le ricerche sono partite ieri sera, spiega il capo reparto operativo. Noi siamo stati interessati nel tardo pomeriggio di ieri. I cellulari risultano irraggiungibili ma questo è normale, il vento potrebbe averli spinti al largo, a 20-30 chilometri dalla costa i telefonini non prendono”.

Le ipotesi della Guardia costiera

Ieri, ricorda la Guardia costiera, le condizioni meteo erano critiche, “ora invece non c’è vento. Per cercare la barca a vela stiamo interrogando tutte le navi in transito nella zona, è impegnata nostra motovedetta già da ieri notte ed è decollato da Catania un aereo Atr42 della Guardia costiera”.