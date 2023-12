Ogliastra, assalto a portavalori: sparatoria e auto in fiamme. E’ caccia all’uomo

Nuoro, 4 dicembre 2023 – Assalto a un portavalori questa mattina in Ogliastra, in Sardegna, sulla Statale 125, vicino al bivio per Tertenia. Durante l’azione dei malviventi sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Alcune auto sono state incendiate e una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118.

È caccia all’uomo, con posti di blocco sparsi in tutta l’Ogliastra. I banditi sono entrati in azione intorno alle 8.15. Secondo le prime frammentarie notizie che arrivano da testimoni - le forze dell’ordine per il momento mantengono lo stretto riserbo - i malviventi avrebbero sbarrato la strada con un catenaccio in acciaio e dato fuoco a dei copertoni che hanno sparso sulla carreggiata per far rallentare il traffico e assaltare il furgone portavalori. Sono stati attimi concitati. C’è stata anche una sparatoria, che fortunatamente non ha provocato feriti. I banditi sarebbero scappati poi verso sud, in direzione Cagliari, facendo perdere le loro tracce, ma prima avrebbero dato fuoco ad alcune auto, probabilmente anche allo stesso furgone portavalori. Non è chiaro se siano riusciti a prelevare il bottino. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Jerzu sono arrivati i colleghi del Nucleo operativo di Nuoro. I militari stanno effettuando i rilievi sulla statale che è ancora chiusa al traffico.

(Notizia in aggiornamento)

