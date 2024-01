Nuovo colpo in Veneto: segato il rilevatore che ha fatto multe per un milione e mezzo

Il “giustiziere“ degli autovelox in Veneto colpisce ancora: giù anche quello sulla strada regionale 10, a Carceri, in provincia di Padova. La tecnica non cambia: flessibile e smerigliatrice, palo reciso alla base e rilevatore nel fango.

Gli assalti di “Veloman ormai non si contano più: otto in otto mesi in provincia di Rovigo, più quelli (forse di emulatori) nel resto del Veneto. L’ultimo, quello segato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20, nel solo 2022 ha fatto 13.288 multe, praticamente 40 al giorno, per quasi un milione e mezzo di euro incassati.