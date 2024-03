Nuoro, guida per decenni senza patente. 83enne fermato dalla polizia: “Non pensavo servisse”

Nuoro, 25 marzo 2024 – “La patente? Mai avuta”. Questo potrebbe essere stato lo scambio tra un 83enne residente nella provincia di Nuoro e gli agenti della Polizia stradale, che lo hanno fermato mentre era alla guida del suo motorino a Bitti. Alla richiesta di esibire un documento di abilitazione alla guida, l’anziano ha risposto che non era a conoscenza del fatto che servisse una patente per i veicoli di bassa cilindrata. Stando alle sue parole, avrebbe quindi guidato – presumibilmente sia ciclomotori che automobili – per decenni senza autorizzazioni. Per l’83enne sono stati inevitabili una multa e il fermo del veicolo.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla vicenda di Giuseppina Molinari, la 103enne di Vigarano Pieve (Fe) fermata dai Carabinieri a Bondeno e riaccompagnata a casa una volta scoperto che la patente le era scaduta da 2 anni. Dopo aver raccolto la simpatia dei social per il suo desiderio di indipendenza, ‘Giose’ ha deciso di chiedere il rinnovo del documento e di acquistare una Vespa, sostenuta anche dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri: “Merita una medaglia”, aveva detto. Non ci resta che attendere di scoprire se l’83enne sardo si ispirerà a Giuseppina, decidendo di prendere la patente per la prima volta.

