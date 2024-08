Nubifragi al Nord, flagellata Torino. Il vento strappa il tetto di una scuola

Il maltempo si è abbattutto ieri sul nord Italia. Oltre all’Emilia Romagna e alla Lombardia, è stato particolarmente colpito il Piemonte, con temporali di forte intensità che si sono verificati nel pomeriggio, soprattutto nelle zone di Torino e Cuneo. Tra pioggia, vento e grandine. Il nubifragio nel capoluogo piemontese ha causato diversi danni e sono stati segnalati anche casi di caduta di alberi e danneggiamento di tetti. Oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco. Nel bar della stazione Lingotto si è verificato il crollo del soffitto del locale. Quando cio è avvenuto, nel bar c’erano dei clienti, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Strappato inoltre il tetto della scuola Salvemini, chiusa per le vacanze. Per oggi, giornata di Ferragosto, sono previste piogge sparse al nord, mentre il sole la farà da padrone nelle regioni meridionali.