Omicidio Nada Cella, prosciolta l’ex insegnante Cecere

Roma, 1 marzo 2024 – Annalucia Cecere è stata prosciolta dall’accusa di omicidio. Colpo di scena nel caso Nada Cella, la giovane segretaria assassinata nel lontano 6 maggio 1996. La decisione arriva dal giudice Angela Maria Nutini, dopo essersi ritirata in camera di consiglio per circa un'ora. Nessun processo dunque per l’ex insegnante di 58 anni, accusata di omicidio volontario aggravato. Decisione analoga nei confronti del commercialista Marco Soracco, 62 anni, e della madre novantenne di quest'ultimo Marisa Bacchioni, fino a oggi imputati per favoreggiamento e false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. E così il giallo resta irrisolto.

Cella lavorava nello studio del professionista. L'inchiesta, condotta sul campo dai poliziotti della squadra mobile, era stata riaperta tra il 2020 e il 2021.

Cecere, secondo il pm Gabriella Dotto, avrebbe ucciso Nada "per motivi di rancore e gelosia verso la vittima (per via della posizione da lei occupata all'interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui)”. Soracco e la madre, sostengono gli investigatori della squadra mobile, avrebbero mentito più volte. Ora la procura potrebbe chiedere il ricorso.